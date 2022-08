Schiphol vindt situatie weer beheersbaar na drukte maandag

De situatie op Schiphol is dinsdag weer “beheersbaar”, nadat passagiers maandag toch weer te maken kregen met extreem lange wachtrijen, stelt de luchthaven. Sommige reizigers misten door de drukte hun vlucht.

Volgens een woordvoerder is het nu veel minder druk dan maandag. “Bij vertrekhal 1 staan wel reizigers buiten in de rij, tot aan de helft van de tent, maar die rij loopt gewoon door. Het is niet zo’n extreem lange rij zoals we gisteren hebben gezien”, aldus de zegsman.

Schiphol krijgt dinsdag 162.000 reizigers te verwerken. “Voor vandaag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben we een beheersbare operatie. Het is nog te vroeg om iets over het weekend te zeggen”, stelt de woordvoerder. Maandagen zijn volgens hem doorgaans extreem druk.

De chaos maandag ontstond volgens Schiphol doordat veel passagiers veel eerder dan 4 uur van te voren kwamen. “Dat betekent dat die reizigers in een rij staan die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Dat begint al heel vroeg in de ochtend, daar hebben we dan de hele dag de nawee├źn van”, stelt de woordvoerder.

Daar kwam bij dat er weer een tekort aan beveiligers was op de luchthaven. Dat kwam onder andere door ziekmeldingen. Schiphol had juist maandag het maximumaantal passagiers verhoogd na strengere maatregelen in de afgelopen weken.