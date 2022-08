Scholz gaat langs bij omstreden gasturbine voor Nord Stream 1

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz gaat woensdag hoogstpersoonlijk een kijkje nemen bij de turbine voor gaspijpleiding Nord Stream 1, die recent in Canada was voor onderhoud en waarover een internationale rel uitbrak met Rusland. De turbine is in Duitsland op de vestiging van Siemens Energy in de buurt van Duisburg. Volgens het bedrijf is de turbine klaar voor verder transport naar Rusland.

De kwestie draait om de gastoevoer. Rusland levert momenteel veel minder gas aan Duitsland via Nord Stream 1 dan eigenlijk zou moeten. Als reden wordt aangevoerd dat een belangrijke turbine die voor onderhoud naar Canada gestuurd was, maar niet terugkwam. De Canadezen wilden hem niet zomaar teruggeven vanwege sancties die waren opgelegd aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne.

Het Kremlin meldde eerder dat zodra de turbine terug is in Rusland, deze meteen zal worden geïnstalleerd. De Duitse regering zei op haar beurt dat de verlaging van de gastoevoer via Nord Stream 1 niet te rechtvaardigen was. Berlijn heeft vaker gezegd dat Moskou gasleveringen als chantagemiddel inzet vanwege de Duitse steun aan Oekraïne.