Sheryl Sandberg nu echt geen operationeel directeur Meta meer

Sheryl Sandberg is sinds deze maand geen operationeel directeur meer van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram. Dat blijkt uit een officieel document dat het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Per 1 augustus is Sandbergs vervanger Javier Olivan aangetreden.

Sandberg kondigde eind mei aan te vertrekken bij Meta, waar ze sinds 2008 werkte. De 52-jarige Amerikaanse stond al jaren bekend als een van de drijvende krachten achter het zakelijke succes van het socialemediaconcern. Naast Zuckerberg was ze ook het belangrijkste gezicht van het bedrijf. Ze heeft Facebook vaak publiekelijk verdedigd toen het bedrijf veel kritiek over zich heen kreeg, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws te bestrijden.

Tot en met eind september blijft Sandberg nog wel in dienst van Meta. Daarna blijft ze een zetel in de directie houden, maar die functie is vergelijkbaar met die van een commissaris bij een Nederlands bedrijf.