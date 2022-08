Slotcoördinator: reiziger krijgt weinig last van stap Schiphol

Reizigers die al een vlucht geboekt hebben zullen weinig last krijgen van de maximumaantallen reizigers die Schiphol instelt voor september en oktober, zegt Hugo Thomassen, directeur bij Airport Coordination Netherlands (ACNL).

“Mogelijk moeten ze wel vanaf een andere luchthaven vertrekken of met een andere vlucht mee. Maar ik verwacht niet dat reizigers afgezegd gaan worden”, zegt Thomassen. “Dat is anders dan in juli, toen waren mensen echt teleurgesteld”, vervolgt hij.

Slotcoördinator ACNL berekent hoe de capaciteitsreductie verdeeld wordt over alle luchtvaartmaatschappijen. “Die sommen gaan wij de komende dagen maken”, zegt Thomassen.

Het terugbrengen van de capaciteit op Schiphol betekent volgens hem niet per definitie dat er vluchten helemaal uit moeten. “Luchtvaartmaatschappijen kunnen ook bijvoorbeeld de boekingen nu stopzetten van vluchten die nog niet vol zijn. Vluchten kunnen ook naar bijvoorbeeld Rotterdam worden verplaatst”, aldus de directeur, al laat die luchthaven al aan het ANP weten geen ruimte te hebben. Verder voorziet Thomassen dat er op bestemmingen waar meerdere keren per dag op gevlogen wordt, vluchten worden samengevoegd.