Vliegveld Eelde: genoeg ruimte om vluchten Schiphol over te nemen

Op Groningen Airport Eelde is nog genoeg ruimte om vluchten van Schiphol over te nemen, ziet directeur van de luchthaven Meiltje de Groot. In ieder geval voor tien vluchten per dag. Wat De Groot betreft staat de deur voor luchtvaartmaatschappijen dus open. “Hier zijn geen wachtrijen. Zelfs als je een halfuur van tevoren komt, kan je waarschijnlijk nog wel mee met de vlucht.”

Schiphol bracht dinsdag het nieuws naar buiten in september en oktober opnieuw een maximumaantal reizigers in te stellen. In die maanden kunnen respectievelijk 67.500 en 69.500 reizigers vertrekken. Schiphol verwacht daardoor dagelijks gemiddeld 3500 te veel passagiers op de luchthaven.

De Groot vindt het jammer dat er weer een negatief beeld ontstaat van de luchtvaartsector door de keuze van Schiphol. Het was volgens haar te voorzien dat september en oktober moeilijke maanden zouden worden. “We willen met z’n allen weer de wereld ontdekken, waardoor er een enorme vraag is naar vluchten. Dan is het jammer dat we als sector niet in staat zijn om goed aan die vraag te voldoen.”

Ook Maastricht Aachen Airport kan nog vluchten overnemen van Schiphol, als daar interesse in is. Een woordvoerster zegt dat het Limburgse vliegveld zal aangeven welke tijdvakken beschikbaar zijn. Voor juli en augustus bood de luchthaven zich ook al aan als alternatief voor Schiphol. Alleen Royal Air Maroc besloot van die mogelijkheid gebruik te maken.

Op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport is komende tijd daarentegen geen plek. “We zitten aan onze taks tot eind oktober, alle slots zijn ingevuld”, zo klinkt het in Rotterdam. Eerder verplaatste onder meer Corendon vluchten naar Rotterdam. Eindhoven Airport had tot nu toe helemaal nog geen vluchten overgenomen van Schiphol. “We hebben zelf een erg druk schema”, verklaart een woordvoerster. Het ziet er volgens haar ook niet naar uit dat Eindhoven in september en oktober als uitwijkbasis kan dienen.