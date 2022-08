VS verhinderen chipbedrijven om fabrieken uit te breiden in China

Grote chipbedrijven in de Verenigde Staten zoals Intel en TSMC die willen uitbreiden in China, mogen dit als gevolg van een nieuwe Amerikaanse wet niet langer doen.

Het Congres in de VS heeft vorige week een wet aangenomen om de binnenlandse productie van chips te stimuleren. Daarbij wordt een bedrag van 52 miljard dollar in de chipsector gepompt. Een belangrijk voorbehoud voor bedrijven die de subsidie ontvangen is echter dat ze hun productie van geavanceerde chips in China niet gaan uitbreiden.

Naar verwachting gaat de nieuwe zogeheten CHIPS Act de spanningen tussen Washington en Beijing verder opvoeren.

Chipbedrijven als Intel en TSMC probeerden de afgelopen jaren juist om voet aan de grond te krijgen in China, ’s werelds grootste chipmarkt. De mogelijkheden om daar fabrieken te vernieuwen of uit te breiden kan nu dus niet meer. Bedrijven die toch verder gaan met het uitbreiden van de Chinese productiefaciliteiten moeten de subsidie waarschijnlijk volledig terugbetalen.

Het Witte Huis, dat naar verwachting de wet binnenkort zal ondertekenen, steunt de maatregel.