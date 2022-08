Website: Apple schrapt mondmaskerverplichting kantoorpersoneel

Technologieconcern Apple schrapt de verplichting voor kantoorwerknemers bij de meeste locaties in de Verenigde Staten om een mondmasker te dragen. Dat meldt de Amerikaanse techwebsite The Verge op basis van een interne memo van Apple.

In de memo schrijft Apple dat werknemers niet moeten aarzelen om een mondmasker te dragen als ze zich daar prettiger bij voelen. Ook wordt gevraagd de individuele keuze om wel of niet een masker te dragen te respecteren. Eerder schrapte Apple al de verplichting voor een mondmasker voor personeel in Amerikaanse winkels van het bedrijf.

Het aantal coronabesmettingen met nieuwe varianten van de omikronvariant van het coronavirus in de VS neemt de laatste tijd wel weer toe.

Apple was niet bereikbaar voor commentaar op vragen van persbureau Reuters over de zaak.