Yale: sancties hebben enorme impact op Russische economie

De Russische economie wordt zwaar getroffen door de westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne en het vertrek van grote internationale bedrijven. Dat schrijven bedrijfsexperts en economen van de Amerikaanse Universiteit van Yale in een uitgebreid rapport over de impact van de handelsbeperkingen.

Hoewel Moskou miljarden dollars blijft binnenhalen met de verkoop van brandstoffen als olie, kolen en gas tegen hoge prijzen, blijkt volgens de onderzoekers uit niet-gepubliceerde gegevens dat een groot deel van de Russische binnenlandse economische activiteit sinds de invasie van 24 februari tot stilstand is gekomen. Doordat Moskou de publicatie van officiële economische statistieken en belangrijke handelscijfers heeft stopgezet of beperkt, hebben de onderzoekers gebruikgemaakt van gegevens van bedrijven, banken, adviseurs en Russische handelspartners om een beeld te krijgen van de economische prestaties van het land.

Rusland overleefde de westerse sancties die werden ingevoerd na de inbeslagname van de Krim in 2014 doordat het land een groot deel van de invoer wist te vervangen door binnenlandse producten. De industrie van het land bleef echter sterk afhankelijk van buitenlandse investeringen en de invoer van hoogwaardige technologieën zoals chips, die Rusland zelf niet maakt. Die producten bleven destijds bij de sancties buiten schot en inmiddels hebben ongeveer duizend buitenlandse bedrijven hun activiteiten in het land stopgezet.

Het rapport weerlegt de overtuiging dat de Russische economie ook nu overeind blijft dankzij de tientallen miljarden dollars die het land elke maand binnenhaalt uit de olie- en gasexport. Vorige week zei het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog dat de Russische economie, hoewel krimpend, het beter deed dan verwacht vanwege de inkomsten uit energie.

Volgens de onderzoekers wijzen de gegevens erop dat de energie-inkomsten de afgelopen drie maanden zijn gedaald. Als Europa erin slaagt zichzelf af te sluiten van Russisch aardgas, staat Moskou volgens de onderzoekers voor een “onoplosbare” situatie met een gebrek aan afnemers van zijn brandstoffen. “Rusland is veel afhankelijker van Europa dan Europa van Rusland”, aldus de onderzoekers.