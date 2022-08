Groei Amerikaanse dienstensector doet Wall Street goed

Goede macro-economische cijfers over de Amerikaanse dienstensector waren donderdag een stuwende factor achter een stijging van de aandelenbeurzen in New York. De bedrijvigheid bij onder meer restaurants en de toeristensector nam onverwacht toe en dat werd door beleggers gezien als een teken dat niet de hele Amerikaanse economie slecht draait. Vorige week waren er zorgen ontstaan toen bleek dat de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal was gekrompen.

Ook de bedrijfscijfers gaven aanleiding tot een positief sentiment op de beurs. Voorafgaand aan het cijferseizoen waren veel analisten bang voor winstwaarschuwingen en tegenvallende omzetcijfers door de hoge inflatie, maar dat valt nog alleszins mee.

De Dow-Jonesindex steeg 1,3 procent en sloot op een stand van 32.812,50 punten, De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 1,6 procent bij tot 4155, 17 punten en techbeurs Nasdaq dikte 2,6 procent aan tot 12.668,16 punten.

Paypal was een van de grote winnaars op Wall Street met een plus van ruim 9 procent. De onderneming is optimistischer gestemd over de rest van het jaar en wil voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De activistische investeerder Elliott Management liet daarnaast weten een belang in het bedrijf te hebben genomen.

Moderna deed het ook goed en werd 16 procent hoger gezet. Het biotechbedrijf bleef in het tweede kwartaal goede zaken doen met zijn coronavaccin.

Match Group daarentegen kelderde haast 18 procent. Het bedrijf achter datingapp Tinder neemt na nog geen jaar alweer afscheid van de Nederlandse topvrouw Renate Nyborg. Haar vertrek volgt op teleurstellende kwartaalresultaten van het bedrijf.

Fastfoodbedrijf Yum! Brands daalde 1,9 procent. De eigenaar van snackketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell boekte meer omzet, maar zag de kwartaalwinst dalen. Airbnb zakte 1,1 procent. Het verhuurplatform profiteerde afgelopen kwartaal van het herstel in de reissector, maar de verwachting voor het huidige kwartaal viel wat tegen.

Starbucks steeg 4,3 procent. De koffieketen compenseerde lagere opbrengsten in China door strenge coronalockdowns met hogere prijzen elders. AMD verloor 3,3 procent. De chipproducent presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen.

De olieprijzen daalden na het besluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om de productie licht te verhogen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,8 procent tot 90,80 dollar. Brentolie werd 3,5 procent goedkoper op 96,98 dollar per vat. De euro was 1,0169 dollar waard, tegen 1,0142 dollar bij de slotbel in Europa.