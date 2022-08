Inspectie: veel distributiecentra overtreden veiligheidsregels

Veel distributiecentra overtreden veiligheids- en gezondheidsregels, zo blijkt woensdag uit een rapportage van de Arbeidsinspectie waar het NRC over schreef. In totaal werden bij 163 van de 200 gecontroleerde distributiecentra een of meer overtredingen vastgesteld. Zo waren er bij sommige distributiecentra geen maatregelen getroffen om coronabesmettingen te voorkomen en werden in twintig zaken de werkzaamheden zelfs stilgelegd wegens “ernstig gevaar” voor medewerkers.

Het ernstige gevaar betrof bijvoorbeeld een situatie waarin medewerkers op stellages orders moesten verzamelen. In vier gevallen waren deze stellages niet goed afgeschermd, “waardoor de werknemers van grote hoogte konden vallen. In een enkel geval wel 9 meter”.

In totaal zijn bij de distributiecentra 547 overtredingen vastgesteld, waarvan 28 zeer ernstige. Bij 178 van de geïnspecteerde distributiecentra bleek het werk fysiek belastend, maar 105 daarvan hadden dat risico niet onderzocht om maatregelen te kunnen nemen. Door de Arbeidsinspectie zijn waarschuwingen gegeven om dit alsnog te doen.

De Arbeidsinspectie noemt het gebrek aan aandacht voor belangrijke risico’s en het hoge aantal overtredingen “opvallend”. Werkzaamheden die fysiek belastend zijn of waarbij het gevaar voor aanrijdingen met heftrucks op de loer ligt, worden volgens het rapport voornamelijk uitgevoerd door uitzendkrachten, “voor een groot deel ook arbeidsmigranten. Zij worden voor korte of onzekere perioden aangenomen en zijn de Nederlandse taal vaak niet machtig. Distributiecentra in Nederland dienen daarom serieus werk te gaan maken van veilig en gezond werk”.