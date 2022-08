Just Eat Takeaway wint op beurs Amsterdam na cijfers

De Amsterdamse AEX-index is woensdag licht hoger geopend. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond in de schijnwerpers op Beursplein 5 na bekendmaking van de cijfers. Ook koffieconcern JDE Peet’s en informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer openden de boeken.

De AEX noteerde kort na aanvang een plus van 0,2 procent op 726,98 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 950,57 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

Just Eat Takeaway ging bijna 2 procent vooruit in de AEX. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl schrijft 3 miljard euro af op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub en lijdt daardoor flink verlies. Grubhub werd vorig jaar ingelijfd. Maar inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen.

Wolters Kluwer was de sterkste stijger in de hoofdindex met een koerswinst van 3,7 procent. De dataleverancier boekte in de eerste zes maanden van het jaar meer omzet. Ook schroefde het concern zijn aandeleninkoopprogramma op tot 1 miljard euro en werden de winstverwachtingen verhoogd. Uitzender Randstad bungelde onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 1 procent.

MidKapper JDE Peet’s zag de omzet in de eerste jaarhelft met bijna 16 procent groeien dankzij prijsverhogingen door het koffieconcern. Volgens het moederbedrijf van Douwe Egberts waren de prijsstijgingen nodig gezien de “uitzonderlijk hoge kosteninflatie”. JDE Peet’s was koploper in de MidKap met een plus van 8,4 procent.

In Frankfurt was er aandacht voor cijfers van de grote Duitse bank Commerzbank (min 4 procent). Ook autoconcern BMW meldde resultaten en ging 4,7 procent onderuit. Chipproducent Infineon won juist 2 procent na publicatie van de resultaten. In Parijs steeg de grote Franse bank Société Générale meer dan 2 procent na de bekendmaking van kwartaalprestaties.

Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten die later op de dag wordt gehouden. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 93,90 dollar en Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 100,88 dollar per vat.

De euro was 1,0170 dollar waard, tegen 1,0209 dollar een dag eerder.