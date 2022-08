Moederbedrijf hotelsite Booking doet het beter dan voor corona

Booking, het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van het herstel van de reissector. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie werden er weer meer overnachtingen in hotelkamers geboekt dan in 2019, meldt de onderneming.

In totaal werd er voor 34,5 miljard dollar (omgerekend 34 miljard euro) aan boekingen gedaan via de websites van Booking. Daarbij gaat het om het totaalbedrag dat klanten uitgaven, niet om de omzet van het concern zelf. Behalve Booking.com gaat het bijvoorbeeld om de goedkopereizensite Priceline en autohuursite Rentalcars.com.

De omzet van Booking zelf kwam uit op 4,3 miljard dollar, een verdubbeling ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder. Daar hield het bedrijf een winst van 857 miljoen dollar van over.

Voor het huidige kwartaal verwacht Booking een recordomzet, laat topman Glenn Fogel weten. “We zijn druk aan het werk met onze klanten en partners om een extreem druk zomerreisseizoen mogelijk te helpen maken.”

Booking.com werd in de coronapandemie hard getroffen toen de reissector van de ene op de andere dag vrijwel stil kwam te liggen. Het bedrijf kreeg steun van de Nederlandse overheid om personeel aan het werk te houden, maar betaalde die terug na ophef omdat het bedrijf de directie wel bonussen wilde uitkeren.