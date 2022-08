Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl schrijft miljarden af op Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway schrijft 3 miljard euro af op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub en lijdt daardoor flink verlies. Daarnaast zag het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het aantal bestellingen in de eerste helft van het jaar afnemen. Alleen omdat de maaltijden die werden besteld over de gehele linie duurder waren, slaagde de onderneming erin een lichte omzetgroei te behalen.

Volgens Just Eat Takeaway is de forse bijstelling van de waarde van Grubhub nodig in verband met bredere ontwikkelingen in de sector in combinatie met het oplopen van de rente. Tijdens de coronapandemie ging het de maaltijdbestelbranche erg voor de wind, omdat mensen toen massaal aan huis gekluisterd waren en veel eten lieten bezorgen. Maar nu de lockdowns zijn opgeheven, eten mensen weer buiten de deur.

Onder de streep kwam het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in de eerste jaarhelft uiteindelijk 3,5 miljard euro tekort, waar het verlies een jaar terug nog geen half miljard euro bedroeg. Het aantal bestellingen zakte met 7 procent, terwijl de omzet gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met 1 procent toenam tot een kleine 2,8 miljard euro.

Grubhub werd vorig jaar pas ingelijfd. Met de overname was meer dan 7 miljard dollar gemoeid. Maar inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen. Bij aandeelhouders is de laatste tijd namelijk onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf als geheel. De beurskoers van Just Eat Takeaway is de afgelopen tijd hard gedaald. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen, wat zou moeten helpen om de beurswaarde van Just Eat Takeaway op te voeren.