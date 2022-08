Nederlandse topvrouw na nog geen jaar weg bij datingapp Tinder

Topvrouw Renate Nyborg en de populaire datingapp Tinder gaan toch niet goed samen. De Nederlandse moet haar functie na nog geen jaar alweer neerleggen. Haar vertrek werd aangekondigd bij de presentatie van tegenvallende kwartaalcijfers van de Match Group, het bedrijf achter datingapps als Tinder en OkCupid.

Volgens Bernard Kim, bestuursvoorzitter van Match Group, is het bedrijf op zoek naar een permanente vervanging. Hij zegt optimistisch te zijn dat de veranderingen die inmiddels zijn doorgevoerd, de inkomsten en aantallen gebruikers van de app zullen verbeteren.

Match leed een nettoverlies in het afgelopen kwartaal van 32,4 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 140,5 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet klom met 12 procent tot 795 miljoen dollar. Dit was echter beneden de verwachtingen van marktkenners.

Match-baas Kim zegt dat hoewel mensen weer een normaal leven zijn gaan leiden na de lockdowns, de bereidheid om datingapps uit te proberen nog niet terug is op het niveau van voor de pandemie. Match heeft een turbulent jaar achter de rug met bestuurswisselingen, een juridisch gevecht met Google en tegenvallende inkomsten.