Nintendo verkoopt minder Switch-consoles door productieproblemen

Nintendo heeft de afgelopen maanden veel minder spelcomputers en games verkocht vergeleken met een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat het bedrijf last heeft van productieproblemen bij de populaire console Switch door tekorten aan onderdelen zoals chips. Dat zorgt er samen met hogere inkoopkosten voor dat het Japanse spelcomputerbedrijf waarschijnlijk later in het boekjaar, waarvan het eerste kwartaal net is geweest, slechtere resultaten zal behalen.

Van de Switch werden afgelopen maanden 3,4 miljoen exemplaren verkocht, tegenover zo’n 4,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De productie ligt achter op schema door chiptekorten, maar die moet tegen het einde van de zomer weer beter gaan. Het bedrijf verkocht ook minder games, maar de verwachting is dat de verkoop daarvan eind dit jaar zal aantrekken. Dan worden grote releases verwacht van onder andere de Pok√©mon- en Splatoonreeks.

De Switch was vooral populair toen mensen de afgelopen twee jaar meer tijd thuis doorbrachten door coronabeperkingen en vaker de spelcomputer gebruikten. Vorige week bracht concurrent Sony al naar buiten op mindere resultaten te rekenen voor de spelcomputer PlayStation nu wereldwijd veel minder beperkingen gelden en er minder gegamed wordt.