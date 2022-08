Producentenprijzen eurozone in jaar tijd ruim een derde hoger

De prijzen die fabrikanten in de eurozone vragen voor hun producten zijn in juni met meer dan een derde gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Producenten rekenen de hogere kosten voor energie, grondstoffen en materialen door in de verkoopprijzen aan afnemers, wat de inflatie aanjaagt.

De industriƫle producentenprijzen gingen in het eurogebied op jaarbasis met 35,8 procent omhoog en met 36,1 procent in de gehele Europese Unie. Op maandbasis waren dit stijgingen van respectievelijk 1,1 en 1,3 procent.

Binnen de verschillende industriegroepen gingen de prijzen het sterkst omhoog in de energiesector. Ook bijvoorbeeld halffabricaten, witgoed en auto’s namen flink in prijs toe. Naast de hogere kosten voor energie en grondstoffen hebben industriebedrijven ook te maken met grotere uitgaven aan lonen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en kosten voor verstoringen in toeleveringsketens.