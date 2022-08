Schiphol verwacht ook wachtrijen na de zomer

Schiphol verwacht dat de rijen voor de luchthaven in september en oktober niet zullen verdwijnen Dat komt omdat de veiligheidscontrole van bagage en reizigers in de herfstmaanden meer tijd in beslag neemt, ondanks extra aangenomen beveiligers.

Schiphol gaat uit van een seizoenseffect. Omdat mensen in de herfstmaanden relatief meer bagage bij zich hebben, bijvoorbeeld truien en jassen, moet er ook meer bagage langs de veiligheidscontrole. Daardoor duurt controleren langer. Wel zijn er vanaf augustus tweehonderd extra beveiligers aan het werk. Schiphol verwacht dat daar vanaf oktober nog eens tachtig bij komen.

Ondanks de extra beveiligers, verwacht de luchthaven niet dat de rijen verdwijnen. Met onder meer een maximumaantal reizigers probeert Schiphol de problemen enigszins te ondervangen. Volgens een woordvoerder kan met een maximumaantal de veiligheid voor reizigers en medewerkers worden gewaarborgd, omdat de beveiligers de bagage zo naar behoren kunnen controleren.

Daarnaast heeft Schiphol luchtvaartmaatschappijen gevraagd de vieruursregel extra onder de aandacht te brengen. “Nog altijd is het beeld dat een deel van de passagiers heel vroeg, langer dan vier uur voor het vertrek van de vlucht, aanwezig is op Schiphol”, aldus de zegsvrouw. Door reizigers maximaal vier uur voor vertrek de vertrekhal in te laten, wil de luchthaven voorkomen dat passagiers te vroeg in de rij gaan staan voor de incheckbalies en veiligheidscontrole.

De drukte voor woensdag is volgens de woordvoerder opnieuw “beheersbaar”. De rijen lopen door en alleen bij vertrekhal 3 staan mensen buiten in de rij. Alle andere reizigers wachten binnen voor de veiligheidscontrole.