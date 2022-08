Verkoopspurt bij Taco Bell stuwt verkopen moederbedrijf KFC

Fastfoodconcern Yum! Brands, het moederbedrijf van kipketen KFC, merkt dat de vraag naar gefrituurde kip, friet en andere snacks groeit, nu mensen weer meer buiten de deur eten maar door de hoge inflatie ook meer op hun uitgaven letten. Topman David Gibbs schrijft het succes vooral toe aan een verkoopspurt bij zijn tacoketen Taco Bell, maar ook bij KFC ging de omzet omhoog.

Taco Bell probeerde in de VS klanten te lokken door de Mexicaanse pizza weer aan het assortiment toe te voegen. In de Verenigde Staten stegen de verkopen bij deze keten afgelopen kwartaal mede hierdoor met bijna een tiende. Buiten de thuismarkt was de groei bijna een derde. Bij KFC bedroeg de omzetgroei 1 procent, terwijl zusterketen Pizza Hut de opbrengsten zag stabiliseren.

Gibbs merkt op dat de cijfers wel gekleurd worden doordat KFC de Russische markt vaarwel zegt. Dat scheelt toch meer dan 1100 filialen. Yum! is bezig om de Russische tak over te dragen aan een lokale ondernemer die de restaurants dan onder een andere naam voortzet.

Als Rusland buiten beschouwing wordt gelaten dan zou de omzet bij KFC met 4 procent zijn toegenomen. Dat het bedrijf door de oorlog in Oekraïne uit Rusland weggaat drukte ook op de winst, terwijl de onderneming elders ook weer investeerde in het openen van nieuwe winkels. Onder de streep hield Yum! 224 miljoen dollar over. Een jaar terug was dat nog 391 miljoen dollar.

In Nederland is KFC van alle ketens van het bedrijf het beste vertegenwoordigd met meer dan tachtig restaurants. Taco Bell heeft hier tegenwoordig ook zes filialen.