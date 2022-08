Wolters Kluwer gaat aandeelhouders extra belonen

Informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer gaat zijn aandeelhouders extra belonen door het aandeleninkoopprogramma voor 2022 te vergroten tot 1 miljard euro. Eerder had het bedrijf hier 600 miljoen euro voor vrijgemaakt. Er is dit jaar al voor 356 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht.

In een toelichting zegt topvrouw Nancy McKinstry van Wolters Kluwer dat het bedrijf een sterke eerste jaarhelft achter de rug heeft. Wolters Kluwer levert informatie en publicaties op juridisch, belastingtechnisch, financieel en medisch gebied. De omzet steeg met 14 procent tot 2,6 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De aangepaste nettowinst ging met 21 procent omhoog naar 527 miljoen euro.

Het in de Amsterdamse AEX-genoteerde bedrijf verhoogt zijn prognoses voor de winstmarge en winst per aandeel in heel 2022 en zegt goed gepositioneerd te zijn om de economische en geopolitieke uitdagingen het hoofd te bieden. Het interim-dividend van Wolters Kluwer bedraagt 0,63 euro per aandeel.