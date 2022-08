Ahold Delhaize omlaag na berichten uitstel beursgang bol.com

Supermarktconcern Ahold Delhaize was donderdag een van de dalers op de Amsterdamse aandelenbeurs. Een bericht in Het Financieele Dagblad dat het bedrijf de beursgang van webwinkel bol.com, die voor de tweede jaarhelft gepland stond, uitstelt was daar mede verantwoordelijk voor.

Direct na publicatie van dat bericht schoot de koers kort omlaag om zich snel weer te herstellen. Uiteindelijk daalde Ahold Delhaize 0,9 procent. Het supermarktconcern bevestigt het bericht niet en zegt geen update te hebben over bol.com.

ING stond vrijwel onderaan met een min van 2,6 procent na tegenvallende resultaten. Door de hyperinflatie in Turkije moest de bank aanpassingen doen in de boeken van zijn Turkse dochterbedrijf en werd de kwartaalwinst met ruwweg een kwart miljard euro geraakt.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was een dag nadat het bedrijf na cijfers hoger werd gezet de grootste daler in de AEX. Dat bedrijf daalde haast 5 procent. Chipbedrijf ASMI was met een plus van 2,7 procent de sterkste stijger.

Beleggers bleven voorzichtig door de situatie rond Taiwan. China begon met grootscheepse oefeningen rondom de eilandstaat die het land als een afvallige provincie beschouwt. Aanleiding was het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan wat door Beijing als een provocatie en steun voor het streven naar Taiwanese onafhankelijkheid wordt gezien.

De AEX sloot 0,4 procent lager op 731,58 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 965,27 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent. De Londense beurs steeg 0,1 procent nadat de Bank of England de rente met 0,5 procentpunt had verhoogd.

In de MidKap zette Air France-KLM (plus 3,3 procent) de opmars voort na een verhoging van het koersdoel door Deutsche Bank. De aanbieder van pakketkluisjes InPost zakte 6,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft een grote investeerder een flink pakket aandelen tegen korting verkocht. Maritiem dienstverlener SBM Offshore (plus 2,6 procent) haalde solide resultaten en werd positiever over het hele jaar.

Apothekersbedrijf Fagron zakte 7,6 procent na weinig verrassende resultaten. Pharming won 6 procent. De biotechnoloog blijft goede zaken doen met zijn medicijn Ruconest en boekte meer winst in de eerste jaarhelft.

Webwinkel Zalando verklaarde voor de tweede jaarhelft te rekenen op een krachtig winstherstel en steeg ruim 13 procent in Frankfurt. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce zakte 9 procent na teleurstellende cijfers.

De euro was 1,0212 dollar waard, tegen 1,0142 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 87,85 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent minder op 93,55 dollar per vat.