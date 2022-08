Analisten rekenen op lagere kwartaalwinst ING

ING heeft in het tweede kwartaal naar verwachting ruim een derde minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lijkt het financiële concern de afzwakkende economische groei als gevolg van een energiecrisis, verstoringen in de industrie en hoge inflatie flink te voelen. Dit is althans waarop analisten in doorsnee rekenen. ING opent donderdagochtend de boeken over de voorbije maanden.

In het tweede kwartaal van vorig jaar wist ING zijn winst nog bijna te vervijfvoudigen tot een kleine 1,5 miljard euro. Toen profiteerde de bank sterk van het herstel van de economie na de eerdere coronadip. Wat ook meespeelde was dat ING vanwege de pandemie eerst heel veel geld opzij had gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Vorig jaar bleek een deel van die voorzieningen niet meer nodig en kon het apart gezette geld vrijvallen, wat het resultaat extra opdreef.

Nu is de situatie precies omgekeerd. Analisten gaan er volgens navraag door persbureau Bloomberg van uit dat er juist weer honderden miljoenen euro’s naar de stroppenpot moeten om mogelijke kredietverliezen op te vangen. Dat was ook al het geval in de eerste drie maanden van dit jaar. In die periode waarin de oorlog in Oekraïne uitbrak en de bank besloot geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven, zag ING de kwartaalwinst ruimschoots halveren. Sindsdien is het leven voor klanten van de bank flink duurder geworden.

Daar staat tegenover dat de rentes op de financiële markten zijn opgelopen. De lage rente drukte de laatste jaren juist flink op het verdienmodel van banken en dat daar nu geleidelijk verandering in komt, is voor hen dus goed nieuws. De rente-inkomsten van ING zullen waarschijnlijk dus wat hoger uitkomen. De verwachting is alleen dat die stijging niet voldoende is om de hogere kredietvoorzieningen te compenseren.