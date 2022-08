Economen ABN AMRO: prijsstijgingen breder en hardnekkiger

De hoge energieprijzen maken steeds meer producten en diensten in Nederland duurder en de prijsstijgingen worden hardnekkiger. Dat zeggen economen van ABN AMRO in een reactie op de nieuwe inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze denken daarom dat de inflatie heel dit jaar en volgend jaar hoger zal uitkomen dan eerder voorzien.

Volgens het CBS is de toename van het algehele prijspeil vorige maand voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent op jaarbasis uitgekomen. De toename kwam vooral doordat de energieprijzen de pan uit blijven rijzen, ondanks de recente btw-verlaging voor energie. Dit kan doorwerken in de prijzen van tal van producten.

De deskundigen van ABN AMRO denken dat de energieprijzen nog tot eind 2023 hoog blijven. Intussen zouden er wel lichtpunten zijn. De verstoringen in de toeleveringsketens van bedrijven zouden bijvoorbeeld afnemen door het opheffen van lockdowns in China. Ook zien ze door de wereldwijde recessieangst een afkoeling op de grondstoffenmarkten.

Toch zal het volgens de economen waarschijnlijk nog even duren voordat de lagere prijzen van grondstoffen de verwerkende industrie, en uiteindelijk de consument bereiken. “Wij gaan ervan uit dat dit nog wel tot in 2023 kan duren.”

Wat ook meespeelt is dat de overheid in Nederland met maatregelen als de tijdelijke accijnsverlaging op benzine en diesel en de tijdelijke btw-verlaging voor energie een deel van de inflatie van dit jaar overhevelt naar volgend jaar. Omdat deze maatregelen van kracht zijn tot eind 2022, worden de prijzen nu enigszins gedrukt en zullen ze in 2023 juist oplopen.

Een en ander leidt er toe dat ABN AMRO nu voor heel dit jaar rekent op een inflatie van 8,7 procent. Volgend jaar zou het algehele prijspeil dan nog eens 4 procent omhooggaan. Eerder was de voorspelling nog dat de inflatie dit jaar en volgend jaar respectievelijk met 8 en 3,8 procent zou oplopen.