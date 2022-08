Flitsbezorgdienst Getir opent supermarkt in Amsterdam

Flitsbezorgdienst Getir opent donderdag een supermarkt in de Amsterdamse wijk De Pijp. In het pand zat tot voor kort een darkstore, een klein distributiecentrum van de flitsbezorger, maar daarmee voldeed Getir volgens de gemeente Amsterdam en de rechter niet aan het bestemmingsplan. Met de supermarkt is Getir ervan overtuigd hier nu wel aan te voldoen en open te mogen blijven.

Volgens directeur van Getir Nederland Florian Brunsting wordt met de supermarkt ook tegemoetgekomen aan de kritiek van omwonenden. Die gaven eerder aan overlast te ervaren van fietskoeriers en de bevoorrading. Toch blijft Getir wel boodschappen bezorgen vanuit De Pijp, “net zoals de traditionele supermarkten doen vanuit een apart afgesloten deel van het pand”, vertelt Brunsting. Maar het “hoofddoel” van de vestiging is een supermarkt. “Klanten kunnen gewoon met een mandje de winkel door en afrekenen bij de kassa.”

Brunsting begrijpt de kritiek wel. “Flitsbezorgen is een nieuw concept, dus ik begrijp dat er duidelijke regels moeten komen wat wel en niet kan. Maar in zekere zin zijn we niet anders dan pizzeria’s die pizza’s bezorgen, zo willen we ook behandeld worden. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente.” Inmiddels heeft Getir een eigen distributiecentrum waardoor vestigingen minder vaak worden bevoorraad. Naar eigen zeggen heeft Getir daarmee het aantal leveringen aan vestigingen met 70 procent teruggebracht. “We zijn net een jaar bezig en moeten ons blijven aanpassen. Ook op basis van de feedback van mensen uit de buurt.”

Volgens de directeur leent de locatie zich goed voor een supermarkt. Veel mensen in de drukke wijk gebruikten Getir al als bezorgdienst. Of er meer supermarkten volgen is nog niet zeker. “Het is de eerste keer dat we dit doen, dus we moeten kijken hoe succesvol de supermarkt gaat worden. Vooralsnog is het een pilot”, aldus Brunsting. “Maar het is nog even koffiedik kijken.”

De gemeente Amsterdam zegt kennis te hebben genomen van de opening van de supermarkt. “We gaan het onderzoeken”, aldus een woordvoerder, die er verder niets over kwijt wil.