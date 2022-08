Geld.nl waarschuwt dat hoge inflatie ook spaarders raakt

De hoge inflatie in Nederland raakt ook spaarders. Die leveren per saldo fors in doordat geld minder waard wordt, zeker nu de spaarrente op een erg laag niveau ligt. De financiƫle vergelijkingswebsite Geld.nl heeft uitgerekend dat wie eind 2010 begon met het sparen van 100 euro, nu qua waarde gemiddeld iets minder dan 84 euro over heeft.

“Op een bedrag van 100 euro lijkt dat misschien nog niet zoveel, maar op een bedrag van 1000 euro heb je het al over ruim 160 euro die je hebt ingeleverd”, zegt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Ze wijst erop dat de inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli wel 10,3 procent bedroeg. “Zelfs met de hoogste rente op een spaarrekening, die nu 0,65 procent is, kun je dit bij lange na niet terugverdienen.”

Volgens cijfers van Geld.nl is de inflatie al sinds eind 2016 continu hoger dan de spaarrente. Dit betekent dat spaarders al vijf jaar lang hun spaargeld alleen maar minder waard zien worden.