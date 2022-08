Grondstoffenbedrijf Glencore deelt recordwinst met aandeelhouders

Als gevolg van de stijgende kolenprijzen heeft grondstoffen- en mijnbouwconcern Glencore zijn winst in het eerste halfjaar van dit jaar zien verdubbelen. Als gevolg daarvan keert het bedrijf nog eens ruim 4 miljard dollar uit aan zijn aandeelhouders door extra dividend uit te keren en eigen aandelen in te kopen.

Glencore profiteert van de wereldwijde energiecrisis, mede veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In de eerste zes maanden van dit jaar noteerde het bedrijf een winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen van bijna 19 miljard dollar. Ruim 9 miljard daarvan komt van de verkoop van steenkool.

De oorlog in Oekraïne dreef de gasprijs op, omdat Rusland de toevoer van gas naar Europese landen voor een groot deel aan banden legde. Door die hoge prijs zijn bedrijven op zoek naar alternatieven. Steenkool is met name erg in trek, waardoor de prijzen het afgelopen jaar stegen naar recordhoogte.