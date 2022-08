ING daalt, IMCD stijgt op lager Damrak na handelsupdates

ING was donderdag de grootste daler in de AEX-index met een verlies van ruim 3 procent. Het financiële concern voelt de flink opgelopen inflatie in Turkije in zijn resultaten. Door de hyperinflatie in het land moet de bank aanpassingen in de boeken van zijn Turkse dochterbedrijf doen en wordt de kwartaalwinst met bijna een kwart miljard euro geraakt. Ook moest de bank ruim 200 miljoen euro opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald.

IMCD (plus 1,4 procent) behoorde tot de kopgroep bij de hoofdfondsen. De chemicaliëndistributeur zag de omzet en winst flink stijgen in de eerste jaarhelft dankzij een sterke vraag naar zijn producten en hogere prijzen.

Beleggers hielden daarnaast de situatie rond Taiwan in de gaten. China is begonnen met militaire oefeningen die vijf dagen duren. Daardoor is het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd. Beijing reageert daarmee op het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan, dat door China als afvallige provincie wordt gezien.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 731,18 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 964,57 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. In Londen, waar wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, bleef de hoofdindex vlak.

Techinvesteerder Prosus profiteerde van sterke koerswinsten in de Chinese techsector en klom 1,1 procent. Randstad daalde 1 procent na tegenvallende resultaten van zijn Zwitserse concurrent Adecco (min 4 procent). Just Eat Takeaway zakte 3 procent. De maaltijdbezorger won een dag eerder nog ruim 5 procent na goed ontvangen cijfers.

In de MidKap steeg SBM Offshore dik 5 procent. De maritiem oliedienstverlener werd positiever over het hele jaar dankzij solide resultaten. Apothekersbedrijf Fagron schroefde zijn omzetverwachting op na een sterke eerste jaarhelft. Het aandeel daalde desondanks 1,8 procent. De aanbieder van pakketkluisjes InPost was een opvallende verliezer met een koersval van 10 procent.

Bij de kleinere bedrijven bleef biotechnoloog Pharming goede zaken doen met zijn medicijn Ruconest en boekte meer omzet en winst in de eerste jaarhelft. Het aandeel won 2,9 procent.

De euro was 1,0178 dollar waard, tegen 1,0142 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 90,98 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 97,04 dollar per vat.