Leasebedrijf ALD profiteert van vraag naar tweedehandsauto’s

Autoleasebedrijf ALD Automotive heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een recordwinst geboekt. Dat was voor een groot deel te danken aan de hoge prijzen voor tweedehands auto’s. ALD boekte gemiddeld ruim 3200 euro winst op de verkoop van een gebruikte leaseauto. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder niet meer dan 740 euro.

Omdat er minder nieuwe auto’s geleverd worden, komen er al geruime tijd ook minder tweedehands auto’s bij. De prijzen van occasions zijn daardoor gestegen.

Ook nieuwe auto’s werden duurder, waardoor ALD de leaseprijzen ook kon verhogen. Tegelijkertijd moest ALD afschrijven door de Turkse hyperinflatie en moest een voorziening worden genomen voor de activiteiten in Oekraïne. Desondanks kon er een omzet van 606,1 miljoen euro de boeken in, een toename van ruim 72 procent. De nettowinst steeg ruim driekwart tot 350,4 miljoen euro.

ALD kondigde begin dit jaar aan de Nederlandse branchegenoot Leaseplan over te nemen. In de eerste helft van dit jaar maakte het Franse bedrijf al voor 41,3 miljoen euro kosten ter voorbereiding op die overname. Die moet eind dit jaar worden afgerond.