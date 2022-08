Reuters: Intel dicht bij deal over bouw chipfabriek in Italië

Chipbedrijf Intel is dicht bij een deal om een fabriek in Italië te bouwen waar chips geassembleerd en verpakt worden. Italië zou tot 40 procent van de totale investering van het Amerikaanse chipbedrijf willen dragen, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. In eerste instantie zou Intel 5 miljard dollar, omgerekend 4,9 miljard euro, in de fabriek willen steken en Italië zou daar dus maximaal zo’n 2 miljard euro aan bijdragen.

Intel en Rome zouden al een aantal mogelijke locaties voor de fabriek op het oog hebben. Die zijn allemaal in het noorden van het land, in de regio’s Piemonte en Veneto. Volgens de ingewijden werkt de regering van demissionair premier Mario Draghi aan een deal die nog deze maand moet worden gesloten. Italië houdt in september nieuwe verkiezingen.

De Europese Unie trok eerder miljarden uit om chipbedrijven aan te trekken. Daarmee wil Brussel minder afhankelijk worden van in Azië geproduceerde chips. Intel maakte eerder al bekend een chipfabriek te openen in Duitsland, terwijl Frankrijk een fabriek van de Frans-Italiaanse chipproducent STMicroelectronics en chipfabrikant GlobalFoundries aantrok.