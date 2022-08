Schiphol heeft het druk met handhaven vieruursregel

De extra controleurs die Schiphol heeft aangenomen om de vieruursregel te handhaven hebben het druk. Om de drukte in de luchthaven beheersbaar te houden, verzoekt Schiphol reizigers niet eerder te komen dan vier uur voor vertrek van hun vlucht. Maar nog altijd komen reizigers eerder.

“Het helpt enorm als iedereen zich aan de regel zou houden”, laat een woordvoerder weten. “Je merkt alleen nog steeds, met name ’s nachts en in de vroege ochtend, dat mensen veel te vroeg komen. Ik kan me voorstellen dat je het zekere voor het onzekere wil nemen als je op het nieuws lange rijen ziet. Dat is begrijpelijk. Maar we blijven benadrukken om niet te vroeg te komen.”

Eind juli heeft Schiphol de controle van tickets geïntensiveerd. Daarvoor zijn extern mensen aangenomen die checken of reizigers eerder komen. Mensen die de vieruursregel overtreden, wordt verzocht te wachten op Schiphol Plaza.

Hoe lang Schiphol blijft werken met de vieruursregel is nog niet bekend. “We evalueren het proces continu”, vertelt de zegsman. “Uit onze metingen blijkt dat het vooralsnog echt helpt als mensen die vier uur aanhouden. Als we zien dat er een andere tijd nodig is, dan zullen we dat doen.”

Donderdagochtend hebben vertrekkende reizigers kort buiten moeten staan, voornamelijk voor vertrekhal 1, vertelt een woordvoerder. Inmiddels staan de rijen binnen en lopen ze goed door. Wel is het druk in de aankomsthal. Zo komen de eerste reizigers weer terug van vakantie waardoor mensen in de rij staan voor de paspoortcontrole.