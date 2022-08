Stopzetten activiteiten Rusland hakt in op winst Adidas

Het Duitse sportmerk Adidas heeft in het afgelopen kwartaal fors minder winst geboekt door het beƫindigen van de activiteiten in Rusland. Ook hogere kosten als gevolg van problemen in de toeleveringsketen en lockdowns in China en Vietnam drukten de resultaten.

Het Duitse concern behaalde in het tweede kwartaal een bedrijfsresultaat van 392 miljoen euro, 28 procent minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet ging wel wat omhoog, met 4 procent.

Adidas-topman Kasper Rorsted zegt in een toelichting dat de marktomstandigheden, vooral in China, “uitdagend” blijven. “Het herstel daar gaat vanwege aanhoudende coronamaatregelen langzamer dan verwacht. En we moeten rekening houden met een mogelijke vertraging van de consumentenbestedingen in alle andere markten voor de rest van het jaar”, aldus Rorsted.

Adidas verlaagde in juli al zijn verwachting voor de resultaten voor dit jaar door het trage herstel in China, een van de belangrijkste markten voor het bedrijf.