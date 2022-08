Toezichthouder: huurwebsites onduidelijk over hun diensten

Niet alle huurwoningwebsites zijn duidelijk genoeg over de diensten die ze verlenen. Zo is het voor woningzoekers die zich inschrijven op zo’n site niet altijd helder dat deze platforms alleen een zoekservice bieden en niet bemiddelen, concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. De toezichthouder heeft meerdere websites hierover aangesproken.

Mensen op zoek naar een huurwoning kunnen terecht bij websites die tegen betaling een overzicht geven van het aanbod aan huurappartementen, -kamers of woningen. Als het hier puur om een zoekdienst gaat, moeten de websites volgens de regels wel duidelijk maken dat ze zelf geen contact leggen met de verhuurders, waarschuwt de ACM. Ook moeten de sites klanten goed informeren hoe actueel de informatie op de site is en wat de kosten van een abonnement op de dienst zijn.

“Mensen die een huurwoning zoeken in de huidige krappe woningmarkt, maken gebruik van verschillende zoekmogelijkheden zoals huurwoningwebsites om een geschikte woning te vinden. Het is belangrijk dat deze websites duidelijk zijn over de dienst die zij aanbieden en consumenten niet misleiden”, zegt Edwin van Houten van de ACM. De toezichthouder wijst erop dat woningzoekers ook terecht kunnen bij gratis zoeksites en voor bemiddeling een verhuurmakelaar kunnen vragen.