Verder herstel voor Aziatische beurzen na onrust over Taiwan

Het sentiment op de beursvloeren in Azië was donderdag voor de tweede dag op rij positief, waarmee de markten verder herstel toonden van de forse verliezen eerder deze week. Toen gingen de graadmeters nog flink omlaag vanwege onrust rond het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan.

Beleggers konden zich onder meer optrekken aan de koerswinsten op Wall Street van woensdag. Goede macro-economische cijfers over de Amerikaanse dienstensector hielpen graadmeters als de Dow-Jonesindex en de Nasdaq daar aan duidelijke plussen. In Tokio ging de Nikkei tussentijds 0,6 procent omhoog, terwijl de Kospi in Seoul 0,4 procent won. In Hongkong dikte de hoofdgraadmeter op zijn beurt 1,5 procent aan.

Tekenend voor de gunstige stemming was het enthousiasme van beleggers over Alibaba, dat 4 procent steeg in Hongkong. Het webwinkelconcern geeft donderdag een kijkje in de boeken en de verwachtingen lijken hooggespannen. Nintendo werd daarnaast licht hoger gezet in Tokio, ondanks dat er de afgelopen maanden veel minder spelcomputers en games werden verkocht vergeleken met een jaar eerder. Dat kwam onder meer doordat het bedrijf last heeft van productieproblemen bij de populaire console Switch als gevolg van tekorten aan onderdelen zoals chips.

Intussen wordt de situatie rond Taiwan nog nauwlettend in de gaten gehouden op de financiële markten. China begint donderdag met militaire oefeningen die vijf dagen duren. Daardoor is het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd. De Straat van Taiwan is een van de drukst bevaren zeestraten ter wereld. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan noemde dit al “onverantwoord” en ook EU-buitenlandchef Josep Borrell veroordeelde de militaire oefeningen.