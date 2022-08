Damrak wacht op banenrapport VS, Aegon grootste daler in AEX

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag omlaag onder aanvoering van Aegon. De verzekeraar kampte met tegenvallende resultaten van zijn Duitse branchegenoot Allianz en verloor bijna 3 procent. Allianz werd in Frankfurt 2 procent lager gezet. Beleggers waren verder vooral in afwachting van de publicatie van het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De banengroei in de VS speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook hielden beleggers de situatie rond Taiwan in de gaten. Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen zijn vrijdagochtend tijdens de grootscheepse militaire oefeningen opnieuw de officieuze grens in de Straat van Taiwan overgestoken. Taiwan spreekt van een “zeer provocerende actie”.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 728,34 punten. De MidKap won een fractie op 965,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 1,4 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl liftte mee op meevallende resultaten van zijn Amerikaanse concurrent DoorDash. Verlichtingsbedrijf Signify en zorgtechnologieconcern Philips volgden met winsten van 1,2 procent.

In de MidKap steeg Galapagos 5 procent. De biotechnoloog zag de omzet in de eerste jaarhelft met 20 procent stijgen en leed minder verlies. Het bedrijf verhoogde ook de omzetverwachting voor zijn ontstekingsremmer Jyseleca en komt later dit jaar met een update van zijn strategie. Koffieconcern JDE Peet’s, eigenaar van Douwe Egberts, won 1,7 procent dankzij een adviesverhoging door analisten van Jefferies.

In Frankfurt dikte Deutsche Post DHL 5 procent aan. De Duitse pakketbezorger profiteert flink van de grote vraag naar zijn logistieke diensten en de hoge vrachttarieven die het momenteel kan rekenen. Hierdoor gingen de omzet en winst in de eerste jaarhelft hard omhoog. In Amsterdam daalde branchegenoot PostNL, die maandag met cijfers komt, 0,5 procent. Het Britse reclamebureau WPP zakte 7,5 procent in Londen na teleurstellende cijfers.

De euro was 1,0223 dollar waard, tegen 1,0212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 88,47 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 94,18 dollar per vat.