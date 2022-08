Grootste containerschip ter wereld komt naar Rotterdam

Het grootste containerschip ter wereld meert later deze maand aan in de Rotterdamse haven. De aankomst van de Ever Alot in de Amazonehaven bij containeroverslagbedrijf ECT staat voorlopig gepland in de nacht van 10 op 11 augustus.

De Ever Alot is 400 meter lang en 61,5 meter breed en vaart voor rederij Evergreen. Het pas dit jaar in gebruik genomen schip kan net iets meer dan 24.000 standaardcontainers vervoeren, meldt het Havenbedrijf Rotterdam in een aankondiging. Evergreen is ook de rederij van de iets kleinere Ever Given, die vorig jaar vast kwam te zitten in het Suezkanaal.

De status van ’s werelds grootste containerschip wisselt met enige regelmaat. Maar de maximale lengte bedraagt inmiddels al jaren 400 meter. Schepen worden niet groter gemaakt, omdat ze anders niet door het Suezkanaal mogen varen en dat is de voornaamste vaarroute tussen AziĆ« en Europa.

Volgens het Havenbedrijf duurt het ook nu niet lang voor er een nog groter containerschip is. Begin deze maand is in Shanghai de MSC Tessa te water gelaten. Die heeft als hij later dit jaar in de vaart komt een capaciteit van meer dan 24.100 standaardcontainers. Ook zijn er al twee schepen in aanbouw die meer dan 24.200 standaardcontainers aan moeten kunnen.