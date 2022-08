Musk beschuldigt Twitter van ‘verstoppertje spelen’ in tegenclaim

Miljardair Elon Musk beschuldigt Twitter van maandenlang “verstoppertje spelen” nadat hij het socialemediabedrijf om meer informatie had gevraagd om de overnamedeal af te ronden. Ook zou Twitter de omvang van zijn gebruikersbestand verkeerd hebben voorgesteld om de waarde van het bedrijf te vergroten.

Musks argumenten om de overnamedeal af te breken werden onthuld in tegenvorderingen die onder verzegeling werden ingediend in een rechtbank in Delaware. Twitter heeft investeerders en de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission misleid, zegt Musk. Het bedrijf sloot volgens hem “verwoed de poorten voor informatie in een wanhopige poging te voorkomen dat Musk de fraude zou ontdekken”, meldde persbureau Bloomberg dat de documenten heeft ingezien.

Musk ging in april akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar van de beurs te halen maar heeft zijn overnamebod ingetrokken. De topman van Tesla beschuldigde Twitter van misleidende verklaringen over het aantal nepaccounts. De rel is inmiddels uitgegroeid tot een groot juridisch gevecht. Twitter wil dat de rechter Musk dwingt alsnog de afspraken over de overname na te komen, terwijl Musk vindt dat het bedrijf contractbreuk heeft gepleegd.

Twitter vindt het idee dat Musk, gesteund door een team van advocaten en financieel adviseurs, om de tuin werd geleid “ongeloofwaardig en in strijd met de feiten”. Volgens het bedrijf heeft Musk een verhaal verzonnen “om te ontsnappen aan de overname die hij niet langer aantrekkelijk vond toen de aandelenmarkt en daarmee ook zijn enorme persoonlijke rijkdom in waarde daalde”.

Twitter betwist ook de bewering van Musk dat hij het recht heeft om weg te lopen van de deal als het aantal nepaccounts op het berichtenplatform onjuist blijkt te zijn, aangezien hij niets heeft gevraagd over deze accounts voordat hij instemde met de deal. In plaats daarvan zag hij af van nader boekenonderzoek en gaf hij Twitter vierentwintig uur de tijd om zijn overnamebod te accepteren voordat hij het rechtstreeks aan de aandeelhouders van Twitter zou voorleggen.

“Twitter heeft zich in alle opzichten aan de overeenkomst gehouden”, zegt het bedrijf in de bij de rechtbank ingediende documenten. “De tegenclaims van Musk, die gebaseerd zijn op vervorming, verkeerde voorstelling van zaken en regelrechte misleiding, veranderen niets.” De rechtbank in Delaware buigt zich in oktober over de zaak.