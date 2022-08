Taiwanese beurs flink hoger ondanks militaire oefeningen China

De aandelenbeurs in Taiwan is vrijdag flink vooruitgegaan. Beleggers lijken niet onder de indruk van de militaire oefeningen die China houdt rond de eilandstaat en waarbij elf ballistische raketten werden afgevuurd. Het militaire machtsvertoon van Beijing is een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan eerder deze week. China ziet de eilandstaat als afvallige provincie.

Vijf van de raketten die China afvuurde zijn in de Japanse wateren terechtgekomen. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida, die vrijdagochtend een ontmoeting had met Pelosi, vormen de Chinese raketten een ernstig probleem voor de nationale veiligheid. Pelosi verklaarde dat de Verenigde Staten niet zullen toestaan dat Taiwan door China geïsoleerd raakt. Taiwan meldde op zijn beurt dat Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen vrijdagochtend opnieuw de officieuze grens in de Straat van Taiwan zijn overgestoken.

De graadmeter in de Taiwanese hoofdstad Taipei noteerde tussentijds ruim 2 procent hoger onder aanvoering van de grote chipfabrikant TSMC, die 3 procent won. Pegatron daalde daarentegen dik 1 procent. De Taiwanese elektronicafabrikant die onderdelen levert aan iPhonemaker Apple verklaarde dat zijn fabriek in China normaal functioneert. Het bedrijf reageerde daarmee op mediaberichten dat de productie bij de fabriek zou zijn gestaakt en leveringen worden tegengehouden door China.

Elders in de Aziatische regio gingen de beurzen licht vooruit. De Nikkei in Tokio klom 0,8 procent. Toyota (plus 1,4 procent) toonde wat herstel na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De autofabrikant liet donderdag weten een tegenvallend kwartaal te hebben gedraaid als gevolg van duurdere materialen en leveringsproblemen. Het bedrijf houdt desondanks wel vast aan zijn productiedoelstellingen voor dit jaar.

De hoofdindex in Shanghai won 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. Alibaba daalde 2 procent na de forse koerswinst een dag eerder die volgde op meevallende resultaten van het Chinese webwinkelconcern. De Kospi in Seoul steeg 0,9 procent en de All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,5 procent bij. In India verhoogde de centrale bank de rente met 0,5 procentpunt. Het was de derde renteverhoging op rij.