Voedselprijzen dalen door goedkoper graan, maar blijven hoog

De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli verder gezakt na het bereiken van recordniveaus eerder dit jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vooral de graanprijs daalde doordat graanschepen uit Oekraïense havens weer veilig over de Zwarte Zee naar Turkije kunnen varen. Toch blijven de voedselprijzen hoog, gaat een steeds groter deel van het besteedbare inkomen van mensen op aan eten en dreigt in arme landen een voedselcrisis.

De index van wereldvoedselkosten van de Verenigde Naties daalde vorige maand met bijna 9 procent. De index zakte daarmee naar het laagste punt sinds januari, de maand voor de Russische invasie van Oekraïne. De wereldwijde voedselprijzen schoten na de invasie in februari omhoog doordat zowel Oekraïne als Rusland belangrijke exporteurs van graan zijn.

Samen zijn de twee in oorlog verkerende landen goed voor naar schatting een derde van de wereldwijde export van tarwe. Na de inval begonnen veel landen Russische goederen te boycotten, terwijl goederen als graan Oekraïne niet meer konden verlaten vanwege blokkades van de havens.

Op initiatief van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is er na maanden onderhandelingen een overeenkomst tot stand gekomen tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties over de hervatting van de scheepvaart van en naar Oekraïense havens. Inmiddels hebben enkele vrachtschepen de Oekraïense havens verlaten in het kader van deze internationale graandeal. Ook meevallende maisoogsten in Argentinië en Brazilië droegen bij aan de prijsdaling in juli.

De voedselindex van de VN is gebaseerd op de exportprijzen voor grondstoffen als graan op de wereldmarkt en houdt geen rekening met de prijzen die consumenten in de winkels moeten betalen voor hun voedingsproducten. Zo verhoogde de grote Zwitserse voedingsproducent Nestlé zijn prijzen in het tweede kwartaal vanwege hogere kosten voor energie en transport.

Dus hoewel de daling van de marktprijzen een bemoedigend teken is voor consumenten worden ze nog altijd geconfronteerd met hogere prijzen in de winkels. In arme landen worden tientallen miljoenen mensen geconfronteerd met honger en de Afrikaanse Sahel kampt met de ergste voedselcrisis in tien jaar.