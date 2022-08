Wall Street opent lager na sterke banengroei in VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies geopend. Beleggers op Wall Street reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Volgens dat rapport kwamen er in juli 528.000 nieuwe banen bij in de grootste economie ter wereld. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht. De banengroei in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 32.578 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4126 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 12.607 punten.

Apple werd 0,8 procent lager gezet. De iPhonemaker heeft volgens de Japanse zakenkrant Nikkei zijn leveranciers verzocht om te voldoen aan de eisen van de Chinese douane met betrekking tot leveringen tussen Taiwan en China om te voorkomen dat ze worden tegengehouden. Zo moeten de Taiwanese onderdelen voorzien zijn van een label gemaakt in “Taiwan, China” of “Chinese Taipei”.

Tesla daalde 1,7 procent. De aandeelhouders van de fabrikant van elektrische auto’s hebben goedkeuring gegeven aan de voorgenomen splitsing van het aandeel. Daarnaast liet topman Elon Musk weten dit jaar mogelijk de komst van een nieuwe gigafabriek te kunnen aankondigen.

Warner Bros. Discovery kelderde 16 procent na een miljardenverlies in het tweede kwartaal. Het fusiebedrijf tussen de entertainmenttak van AT&T en mediabedrijf Discovery Networks wil ook zijn twee streamingdiensten HBO Max en Discovery+ volgend jaar gaan samenvoegen.

DoorDash dikte ruim 4 procent aan. De maaltijdbezorger presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht. Ook taxidienst Lyft versloeg de marktverwachtingen en werd bijna 6 procent hoger gezet.

Beyond Meat won ruim 15 procent, ondanks zwakkere cijfers van de fabrikant van vleesvervangers. Bioscoopuitbater AMC Entertainment leed afgelopen kwartaal iets meer verlies dan verwacht. Het bedrijf liet daarbij weten een extra dividend te willen uitkeren in de vorm van preferente aandelen. De koers van het aandeel daalde meer dan 7 procent.