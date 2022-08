Weer veel reizigers op Schiphol, maar ‘alles loopt wel door’

Schiphol houdt voor vrijdag rekening met een piekdag met in totaal bijna 60.000 vertrekkende reizigers. Vrijdagochtend staat er al een “flinke rij” buiten vertrekhal 1, laat een woordvoerder weten. Maar alles zou wel doorlopen.

De rij staat voor de veiligheidscontrole. Een reiziger op weg naar Pisa laat aan het ANP weten ongeveer anderhalf uur te hebben gewacht in een rij van “tientallen meters”. “De sfeer was best relaxed eigenlijk, mensen in de rij hadden er wel rekening mee gehouden. En wie haast had werd voor gelaten door personeel van Schiphol.”

Ook in de aankomsthal verwacht de luchthaven een piekdag. Veel mensen komen weer terug van vakantie, vertelt een woordvoerder. De drukte is vooral te merken in de bagagehal. Ook staan er rijen voor de paspoortcontrole.

Het is al enige tijd erg druk op Schiphol vanwege personeelstekorten bij de bagage-afhandelaars en beveiliging. Om de drukte op de luchthaven beheersbaar te houden, werkt Schiphol sinds juli met een maximumaantal reizigers. Zo kunnen in augustus maximaal 73.000 vertrekkende passagiers door de security van de luchthaven worden gecontroleerd.