Erdogan bevestigt betaling voor Russische olie en gas in roebels

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft bevestigd dat hij met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin heeft afgesproken dat Turkije een deel van zijn betalingen voor Russische olie en gas in roebels zal voldoen. Dat deed Erdogan tijdens de terugvlucht vanuit de Russische badplaats Sotsji waar hij Poetin vrijdag ontmoette.

Volgens de Turkse president is de afspraak voor beide landen voordelig. Rusland probeert al langer geld voor fossiele brandstoffen in roebels binnen te krijgen. Met betalingen in dollars kan het land niet zo veel omdat het die munteenheid niet kan omwisselen door sancties die westerse landen hebben ingesteld tegen Rusland na de inval in Oekraïne.

Voor Turkije heeft de gedeeltelijke betaling het voordeel dat het zijn dollarreserves minder hoeft aan te spreken. Die reserves zijn al flink afgenomen omdat Turkije miljarden dollars heeft uitgegeven om de eigen lira te stutten. Die zakte als gevolg van de zeer hoge Turkse inflatie en het dalende vertrouwen in de Turkse economie ten opzichte van de dollar.