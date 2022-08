Kredietbeoordelaar Moody’s bezorgd om Italiaanse politiek

Kredietbeoordelaar Moody’s maakt zich zorgen om de Italiaanse politiek en is bang dat het land onder een nieuwe regering bepaalde benodigde structurele hervormingen niet doorzet. Dat schrijft Moody’s in een rapport waarin de prognose voor Italië van stabiel naar negatief gaat, wat kan duiden op een mogelijk lager kredietoordeel in de toekomst. Zo’n oordeel is van groot belang voor de prijs die een land betaalt voor het lenen van geld.

De afgelopen tijd was er een breed samengesteld kabinet in Italië onder leiding van de partijloze voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi. Die zette hervormingen in om zo Europese leningen te kunnen krijgen en de Italiaanse economie te kunnen hervormen. Die groeide al jaren relatief langzaam en via onder meer digitalisering en vergroening moet de economie verbeteren. Op die manier kan Italië dan ook beter zijn hoge schuldenlast afbetalen.

Onlangs ontstond er echter onenigheid bij de partijen die in de regeringscoalitie zaten en dat leidde tot het ontslag van Draghi. Eind volgende maand komen er nieuwe verkiezingen, maar Moody’s ziet nu al een verhoogd risico dat door het “politieke klimaat” hervormingen niet worden doorgezet. Dat zou ook het vermogen van Italië om meer leningen uit Europa te krijgen kunnen aantasten.

Verder maakt Moody’s zich ook zorgen om minder energieleveringen, wat de economische groei kan schaden. Langzamere economische groei, hogere leenkosten omdat de markt minder vertrouwen heeft in de Italiaanse koers en een minder gedisciplineerd begrotingsbeleid zijn ook allemaal risico’s die Moody’s ziet.

Binnen de Europese Unie leven er ook zorgen om de kosten die Italië voor staatsleningen moet betalen. De ECB kocht de laatste jaren veel van die leningen als onderdeel van zijn opkoopbeleid, maar daar is de centrale bank mee gestopt. Daardoor betaalt Italië weer flink meer om geld te lenen dan Duitsland, waar standaard mee wordt vergeleken. En omdat Italië veel schulden heeft, kan dat tot grote problemen leiden als de overheidsinkomsten niet mee groeien.