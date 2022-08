SAS-piloten stemmen voor cao, definitief geen stakingen meer

De piloten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS hebben ingestemd met het vorige maand bereikte cao-akkoord. Vakbonden in Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben dat bekendgemaakt. Daarmee komen er definitief geen stakingen meer van de piloten.

SAS kon vorige maand door stakingen twee weken niet vliegen. Circa 3700 vluchten moesten toen worden geschrapt. SAS schat in dat de acties omgerekend meer dan 140 miljoen euro hebben gekost. Dat bedrag is zo hoog omdat juli normaal gesproken als vakantiemaand een van de beste periodes van het jaar is voor luchtvaartmaatschappijen.

Volgens de cao-afspraken krijgen de piloten minder loon en moeten ze langer gaan werken. Piloten die tijdens de coronaperiode werden ontslagen moeten nu echter weer worden aangenomen. Dat was het belangrijkste doel van de staking. SAS mag volgens de afspraken ook geen dochterondernemingen opzetten waar personeel slechtere arbeidsvoorwaarden krijgen.

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij, waarvan Denemarken en Zweden de belangrijkste aandeelhouders zijn, was al voor corona verlieslatend en zegt nog verder in de kosten te moeten snijden. Ook wil het bedrijf extra geld ophalen. Zweden heeft al gezegd geen geld in het bedrijf te steken, maar Denemarken staat daar wel voor open. Dan moet SAS ook wel andere investeerders vinden.