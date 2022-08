Toezichthouder: Duitsers moeten 20 procent minder gas gebruiken

Duitsers moeten tegen december minstens 20 procent minder gas gebruiken als ze een gastekort komende winter willen vermijden, zegt de toezichthouder van het Duitse energienet Klaus Mueller. Andere Europese landen streven naar een vermindering van 15 procent.

Het Russische Gazprom heeft de leveringen aan Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 teruggebracht naar 20 procent van de capaciteit. Daarmee wordt de noodzaak voor Duitsland om genoeg gas op te sparen voor komende winter extra nijpend.

“Als we niet veel besparen en geen extra gas krijgen, hebben we een probleem”, zei Mueller in een interview met de krant Welt am Sonntag, dat zaterdag verschijnt. Volgens Mueller moet naast de besparing binnen Duitsland ook de export van gas met 20 procent worden teruggebracht. Daarnaast moet Duitsland 10 tot 15 gigawatt aan gas importeren om tekorten deze winter te vermijden.