Aanhoudende droogte kan binnenvaart langer dwarszitten

De binnenvaart kan nu al niet met volledig beladen schepen de waterwegen op, maar dat dreigt nog erger te worden. De komende hittegolf in Europa en aanhoudende droogte kunnen ertoe leiden dat het waterniveau in de rivieren nog verder daalt en vrachtvervoer nog moeilijker wordt. Branchevereniging Algemeene Schippers Vereniging (ASV) wijt de problemen ook aan het Nederlandse beleid om de binnenvaart efficiƫnter te maken door grotere schepen te gebruiken.

“Nederland zet al jaren in op grotere schepen, maar die hebben het nu veel moeilijker”, aldus Sunniva Fluitsma van de ASV. “Je kan die schepen wel met minder lading laten rondvaren, maar ze blijven zo groot en bij lagere waterstanden krijgen ze steeds meer moeite om de bochten te maken.”

Ook is Nederland juist altijd gericht geweest op het zo snel mogelijk afvoeren van water, stelt Fluitsma. “Dat is goed om overstromingen tegen te gaan. Maar nu verdwijnt het water ook heel snel als je dat niet wil.” In een land als Duitsland gaat dat veel beter volgens de ASV. “En dat is ook voor de toekomst goed, want de Rijn is een gletsjerrivier, dus als de gletsjers kleiner worden zullen dit soort problemen vaker voorkomen.”

Voor de meeste schippers is de huidige situatie niet ideaal. “De risico’s zijn groter tijdens het varen want er is minder ruimte. Ze verdienen weliswaar meer per ton, maar kunnen ook minder vracht meenemen dus uiteindelijk is het niet per se lucratiever.” De meeste schippers hebben dan ook het liefst dat “er weer normaal gevaren kan worden”, zegt Fluitsma.