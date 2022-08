Airbus levert minder vliegtuigen af door productieproblemen

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in juli minder vliegtuigen afgeleverd dan in juni vanwege productieproblemen door verstoringen in de levering van onderdelen en materialen. Airbus had eind juli al zijn doelstelling voor de leveringen over heel 2022 neerwaarts bijgesteld vanwege de problemen bij de toelevering.

Airbus leverde vorige maand 46 vliegtuigen aan klanten, tegen 60 toestellen in juni. Over de eerste zeven maanden van dit jaar werden 343 Airbussen aan klanten geleverd. Daarmee heeft het bedrijf nog een flinke weg te gaan om de doelstelling van 700 vliegtuigen in 2022 te halen. Het bedrijf had eerder een prognose voor 720 afgeleverde vliegtuigen dit jaar.

Het aantal orders bedroeg in juli 401 vliegtuigen. Airbus kreeg bijvoorbeeld een bestelling voor in totaal 292 toestellen van vier Chinese luchtvaartmaatschappijen. Daarmee zou een bedrag zijn gemoeid van meer dan 37 miljard dollar.