Beleggers Azië sorteren voor op meer forse rentestappen in VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag weinig beweging zien. Het sterke Amerikaanse banenrapport van voor het weekend zorgde daarbij voor terughoudendheid. Beleggers houden er namelijk rekening mee dat de Amerikaanse centrale bank daardoor ruimte ziet de rente fors te blijven verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

De laatste maanden kwam de Federal Reserve al met forse rentestappen. Als die koers doorzet dan kan dat de waardering van onder meer aandelen wereldwijd flink beïnvloeden, en dat is iets waar beleggers ook in Azië alert op moeten zijn. Een deskundige van de firma SPI Asset Management zegt dat de markt erop rekent dat de rentetarieven bij de Fed bij de komende drie rentebesluiten bij elkaar nog zeker met een procentpunt omhoog zullen moeten.

De beursindex in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de min. Ook de graadmeters in Seoul, Singapore, Manilla en Jakarta gingen omlaag, evenals die in Sydney en Wellington. De Nikkei in Tokio won wel 0,2 procent en in Shanghai en Shenzhen waren ook kleine plussen te zien.

Er was op de markt ook sprake van enige opluchting dat de internationale spanningen over Taiwan wat zijn afgenomen. Het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi leidde vorige week nog tot een woedende reactie van China. Daarna hielden Chinese strijdkrachten dagenlang militaire oefeningen rond de eilandstaat, die de regering in Peking beschouwt als een afvallige provincie.

Afgelopen weekend kwam de Chinese overheid ook met beter dan verwachte cijfers over de export naar buiten. De uitvoer van de op een na grootste economie van de wereld groeide harder dan verwacht, wat het sentiment bij beleggers iets stuwde. Maar tegelijkertijd waren er ook weer berichten over aanhoudende coronalockdowns in het land die het herstel van de economie juist in de weg zitten.