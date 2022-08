BioNTech boekt minder omzet door achterblijvende vaccinverkoop

Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech heeft in het tweede kwartaal minder omzet geboekt. Dat komt doordat de bestellingen voor het coronavaccin achterbleven ten opzichte van een jaar geleden toen de injectie net op de markt was gekomen. BioNTech ontwikkelde samen met Pfizer een vaccin tegen het coronavirus.

De omzet van BioNTech zakte op jaarbasis met 40 procent tot 3,2 miljard euro. Kenners hadden vooraf gerekend op een omzet van bijna 4 miljard euro. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde het bedrijf nog een omzet van bijna 6,4 miljard euro. Ook de winst viel lager uit dan verwacht.

BioNTech en partner Pfizer rekenen op een aangepaste versie van het coronavaccin die speciaal gericht is tegen de omikronvariant om de verkoop voor de rest van het jaar nieuw leven in te blazen. De eerste doses van het vaccin dat is afgestemd op zowel het originele coronavirus als de snel verspreidende omikronvariant zou in oktober klaar moeten zijn, op tijd voor de boostercampagnes in de herfst, zei BioNTech. De bedrijven beginnen deze maand met een klinische proef.

BioNTech rekent daardoor voor dit jaar nog steeds op een omzet van tussen de 13 miljard en 17 miljard euro. De vaccinverkopen zullen daarbij in het vierde kwartaal toenemen zodra de nieuwe coronaprik beschikbaar is. Concurrent Moderna heeft al gezegd in september de eerste herfstboosters te zullen leveren.

BioNTech en Pfizer willen daarnaast ook goedkeuring in Europa voor een versie van hun vaccin tegen het oorspronkelijke coronavirus plus een eerdere subvariant van omikron, BA.1. De Amerikaanse autoriteiten hebben de medicijnfabrikanten gevraagd om een injectie die is aangepast aan de latere subvariant van omikron, BA.4/5.