Letland investeert een miljard euro in windmolenparken

Letland gaat ongeveer 1 miljard euro investeren in de bouw van windmolenparken. Daarmee wil het land het gebruik van hernieuwbare energie vergroten en de energiezekerheid versterken.

“Deze middellangetermijnoplossing zorgt ervoor dat we volledig onafhankelijk kunnen worden in onze energievoorziening en minder fossiele brandstoffen hoeven te gebruiken”, zei premier Arturs Krisjanis Karin tegen het Letse persbureau Leta.

De geplande windmolenparken zouden volgens de Letse minister van Economische Zaken een capaciteit van 800 megawatt krijgen. Daarmee zijn de parken in staat per jaar 2,4 terawattuur te produceren, wat gelijk staat aan ongeveer 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Letland in 2021.

In mei stopte Letland met de import van elektriciteit uit Rusland. Maar het land is samen met Litouwen en Estland nog steeds aangesloten op een gezamenlijk elektriciteitsnet met Rusland en Belarus.