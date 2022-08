PostNL waarschuwt voor hogere tarieven vanwege hoge inflatie

PostNL waarschuwt dat het de tarieven voor pakketbezorging moet verhogen vanwege de hoge inflatie. Daardoor kampt het post- en pakketbedrijf onder meer met stijgende brandstofkosten. Tegelijkertijd merkt de onderneming dat er de laatste tijd minder pakketten worden verzonden.

Topvrouw Herna Verhagen zegt in een toelichting dat PostNL momenteel extra maatregelen neemt om de kosten te beheersen. Maar het is volgens haar ook duidelijk dat de hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door efficiƫnter te werken.

“De komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn”, geeft Verhagen aan. “Dat gaat dan niet over de post, maar over de pakketten”, licht ze toe. Ook zal het nog niet om prijsverhogingen voor dit jaar gaan, waarschijnlijk zullen de aanpassingen later pas ingaan. Hoeveel de tarieven voor bijvoorbeeld het verzenden van pakketten precies zullen toenemen, werkt PostNL nog uit.

Verhagen wijst erop dat de inflatie ook de consumentenbestedingen onder druk zet. Dat is volgens haar zichtbaar in de ontwikkeling van de pakketvolumes en zou leiden tot onvoorspelbaarheid. Het marktaandeel van PostNL zou wel stabiel blijven, maar de onderneming schroeft de verwachtingen voor de bedrijfswinst in heel dit jaar wat terug. Afgelopen kwartaal zakten de totale opbrengsten van het bedrijf met 11 procent tot 746 miljoen euro. De winst liep terug tot 5 miljoen euro, van 56 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Van april tot en met juni had PostNL bijna 13 procent minder pakketten om te vervoeren dan een jaar terug. Bij die daling speelde een corona-effect wel een grote rol, benadrukt het bedrijf. Tijdens de coronapandemie nam onlineshoppen een vlucht en werden er veel meer pakketten verstuurd. Inmiddels trekken veel mensen als ze willen shoppen weer naar de winkelstraten. Verhagen vertrouwt er niettemin op dat de trend dat er steeds meer wordt besteld via het internet wel zal toenemen en dat de hoeveelheid pakketten voor PostNL na dit jaar weer zal oplopen.

Verder had PostNL afgelopen kwartaal ruim 7 procent minder post om te bezorgen. Volgens het bedrijf was dat niettemin iets meer dan verwacht. Bij de postbezorging kampt PostNL de laatste tijd met personeelstekorten. Er zijn tussen de 1300 en 1500 postbezorgers extra nodig. Om de functie aantrekkelijker te maken wordt alle postbezorgers inmiddels een vast contract aangeboden. De recente aankondiging daarover zorgt er volgens Verhagen voor dat de laatste dagen ongeveer tien keer zoveel sollicitaties binnenkomen als normaal.