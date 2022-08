President Mexico wil verbod op brouwen bier in noorden om droogte

Het noorden van Mexico moet stoppen met het brouwen van bier. Dat zegt de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. De regio, waar ook het Nederlandse Heineken actief is, heeft te maken met ernstige watertekorten.

Onder meer de stad Monterrey, het industriĆ«le bierhart van het land, wordt al maandenlang geteisterd door droogte. Lopez Obrador zegt dat de regering bedrijven zal steunen die bier willen produceren in het zuiden van het land. Maar dat betekent wel “dat we geen bier meer zullen produceren in het noorden, dat is voorbij”.

Andere bierprojecten in de regio werden vanwege waterschaarste eerder al stopgezet. Zo waren er plannen voor een brouwerij in de grensstad Mexicali, maar Lopez Obrador gaf in 2020 opdracht het project te stoppen. Dat bedrijf is daarna uitgeweken naar het zuidoosten van Mexico.